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Сбер фиксирует рост числа дипфейков в 30 раз с начала 2024 года

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов подчеркнул, что ущерб российским гражданам от киберпреступности может достигнуть в 2024 году около 300 млрд рублей.

Сбербанк фиксирует рост числа дипфейков с начала года в 30 раз, сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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"Еще не могу не сказать об одной цифре - это дипфейки. Дипфейки сегодня увеличились в 30 раз по итогам одного года. То есть с начала года до сегодняшнего дня мы фиксируем появление дипфейков, рост колоссальный, в 30 раз увеличилось это направление ", - отметил Кузнецов на сессии "Кибермошенничество - новая пандемия?".

Он также подчеркнул, что ущерб российским гражданам от киберпреступности может достигнуть в текущем году около 300 млрд рублей. "Эксперты Сбера сегодня говорят о том, что в прошлом году ущерб гражданам России на направлении киберпреступности мог достигнуть 250 млрд рублей. Это означает, что с учетом тренда и роста, который сегодня мы фиксируем вот по итогам первой половины, эта цифра может быть увеличена примерно на 20%", - добавил Кузнецов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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