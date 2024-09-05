Греф сообщил о проработке с властями мер по поддержке угольной отрасли

Кредитоспособность бизнеса остается достаточно высокой, отметил глава Сбера.

Сбер с властями прорабатывает временные меры поддержки для компаний угольной отрасли и сегмента удобрений на фоне увеличения НДПИ, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.

"Что касается увеличения НДПИ, мы посмотрели влияние в разрезе отрасли и каждого из наших заемщиков. В целом это больно скажется на двух отраслях, это некоторые угольщики и сектор удобрений. Мы знаем эти компании, мы работаем с правительством по возможности временных мер поддержки этих компаний, чтобы удалось адаптироваться к новому режиму налогообложения", - сказал он, отметив, что в целом кредитоспособность бизнеса остается достаточно высокой.