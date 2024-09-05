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Глава Сбера отметил стабилизацию российской экономики

Опросы Центробанка в июне, июле и августе фиксируют стабилизацию основных бизнес-индикаторов, рассказал журналистам в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) председатель правления Сбера Герман Греф.

«Перегрев российской экономики сохраняется, но его динамика стабилизировалась. Исходя из показателей экономического роста, например загрузки производственных мощностей на 81%, вероятно, можно говорить о том, что пик перегрева экономики России пройден», — поделился мнением Греф.

При этом глава Сбера отметил исторически самый низкий уровень безработицы в стране и достаточно высокие инфляционные ожидания, которые сохраняются как у бизнеса, так и у населения.

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«Говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато», — полагает Герман Греф. По его словам, в августе в России была зафиксирована незначительная дефляция, но это традиционно дефляционный месяц из-за снижения цен на сезонную сельскохозяйственную продукцию, поэтому будут иметь значение так же показатели сентября. О снижении ключевой ставки, по мнению главы Сбера, говорить преждевременно.

Герман Греф также отметил влияние повышения НДПИ на угольную промышленность и производителей удобрений. По его словам, Сбер совместно с правительством работает над комплексом мер поддержки компаний этих отраслей, чтобы помочь им адаптироваться к новым условиям. Кроме того, государство обещало больше не менять налоговый режим до 2030 года.

«В целом по экономике кредитоспособность бизнеса остается довольно высокой. По сравнению с 2021 годом мы видим снижение общей кредитной нагрузки», — сказал глава Сбера.

В июне Герман Греф заявил об исторической загрузке производственных мощностей в РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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