Число компаний с китайским участием среди клиентов Сбербанка выросло до 9,5 тысяч

Число компаний с китайским участием в клиентской базе Сбербанка в этом году выросло в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом - до 9,5 тысяч, следует из слов первого зампреда правления банка Александра Ведяхина на сессии "Сбера" "Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации" в рамках ВЭФ-2024.

"Есть хорошая новость: в своей клиентской базе мы идентифицируем уже 9,5 тысяч компаний с китайским участием (в прошлом году было 7,4 тысячи). И их количество растет", - приводятся слова Ведяхина в сообщении Сбербанка.

Ведяхин напомнил, что в прошлом году на сессии ВЭФ банк обещал китайским клиентам сделать руководство по выходу на российский рынок. "Обещали — сделали. Все интересующиеся могут узнать, как создавать компанию в нашей стране, особенности налогообложения России, экономические зоны, валютное законодательство и многое другое. "Сбер" готов быть единым окном для выхода китайских компаний на российский рынок. И конечно, мы будем помогать нашим клиентам расти на рынке", - сказал он.

Ведяхин отметил, что укрепить сотрудничество между Россией и Китаем помогут не только поставки через крупных дистрибьюторов, но и выход на электронные торговые B2B-площадки. "В России есть большое количество инструментов поддержки инвестиций: свободные экономические зоны, территория опережающего развития и так далее. Необходимо также упрощать процесс выхода иностранных компаний на отечественный рынок", - добавил он.