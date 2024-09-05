Работник упал с 6-метровой высоты на предприятии в Иркутской области

51-летний машинист оступился и упал с 6-метровой высоты на предприятии в Саянске, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Инцидент случился на промышленном предприятии. Установлено, что начальник смены одного из цехов не обеспечил безопасные условия труда. После окончания ремонтных работ он не убедился в обеспечении восстановления постоянного стационарного ограждения площадки обслуживания багерных насосов, в результате чего другой сотрудник пострадал.

Машинист получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью. Пострадавший был госпитализирован.

Начальника признали виновным и приговорили к 1 году 4 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.