Более 100 млн рублей планируют взыскать с застройщика, вовремя не расселившего дома в Иркутске

Неустойку в сумму более 100 млн рублей планируют взыскать в Иркутске с подрядчика, который должен был исполнить условия договора развития застроенной территории, рассказали в пресс-службе мэрии.

Соответствующие документы оформили в октябре 2018 года с ООО «Союз». Сумма неустойки составляет более 100 млн рублей. По условиям контракта компания должна была своевременно расселить и снести 16 многоквартирных домов на улицах Мухиной и Захарова.

«Однако отмечаются регулярные нарушения плана-графика освоения территории. Это в первую очередь приводит к тому, что жители домов не могут получить жилье взамен аварийного. Например, на улицах Мухиной, 26, 28 и Захарова, 14 планировалось расселить граждан в 2023 году, а на Захарова, 8 – в 2022-м», – говорится в сообщении.

Кроме того, ранее расселенные жилые объекты на Мухиной, 22 и 30 до сих пор не снесены и не огорожены. Они представляют пожарную опасность.

По некоторым позициям срок отставания от плана-графика составляет более трех лет. В адрес застройщика неоднократно направлялись требования о недопустимости неисполнения условий договора. Так как они остались без ответов, а ситуация не изменилась, проблему решают через суд.