Иркутская авиакомпания «ИрАэро» пополнит парк новыми МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация и иркутская авиакомпания «ИрАэро» подписали соглашение о намерениях на поставку новых самолетов, следует из данных в телеграм-канале ПАО «Яковлев».

Запланирована поставка 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, а также семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. В соответствии с подписанным документом транспорт будет передан перевозчику через лизингодателя в срок до 2035 года.

«Расширение парка «ИрАэро» за счет импортозамещенной версии «Суперджета», а также отечественных среднемагистральных самолетов – это логичное развитие той успешной модели эксплуатации, которая сложилась в авиакомпании. Для российского авиастроения, в свою очередь, это соглашение – еще один шаг к формированию стабильного портфеля заказов на горизонте 2030-2035 гг.», – отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации – генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.