Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado улетел в кювет и опрокинулся в Иркутской области

В Осинском районе на 12-м километре дороги Грязнушка – Енисей – Онгосор случилось ДТП с участием внедорожника, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

Предварительно установлено, что 51-летний водитель ехал со стороны села Енисей в направлении деревни Онгосор, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Инспекторы установили, что в момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.