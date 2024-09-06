Иркутянка отдала миллион рублей вымышленным агентам спецслужб

59-летняя сотрудница иркутского института стала жертвой мошенников и перевела им крупную сумму, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Установлено, что накануне ей позвонили «агенты спецслужб». Аферисты рассказали о неизвестных, пытающихся оформить на ее имя кредит и похитить с банковского счета деньги. Со слов киберпреступников, чтобы не стать жертвой обмана и аннулировать заявки на получение займов, необходимо взять «зеркальный кредит» и перевести деньги на «безопасный счет».

Также псевдосиловики рассказали потерпевшей о том, что среди ее коллег есть шпион, поэтому разглашать сведения диалога категорически запрещено. Действуя по указанию звонивших, иркутянка перевела на указанные счета более миллиона рублей.