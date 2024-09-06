Требования кандидатов к условиям работы выросли

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос работодателей, и выяснила, как изменились требования к условиям труда соискателей, и какие из них чаще всего готовы удовлетворить компании.

Опрос работодателей, проведенный Службой исследований hh.ru в 2024 году, показал, что 39% из них сталкиваются с массовыми случаями роста требований кандидатов к вакансиям и компаниям-работодателям, еще 49% говорят о том, что это происходит время от времени, и лишь 8% не заметили, что требования соискателей изменились.

Какие ожидания от работы растут

Главными причинами роста требований к условиям работы, по мнению компаний, является осведомленность кандидатов о дефиците кадров (так считают 64% опрошенных), повышенная самооценка кандидатов (43%), а также низкая конкуренция за рабочие места (34%).

В разрезе профобластей, чаще всего с повышенными ожиданиями сталкиваются компании, которые нанимают ИТ-специалистов (61% таких кандидатов предъявляют требования выше тех, что указаны в вакансии) и топ-менеджмент (41%).

Чаще всего работодатели отмечают желание соискателей получать зарплату выше указанной в вакансии (63%), требование к локации офиса и месту работы (53%) и работу по нестандартному графику (29%). Несколько реже кандидаты высказывают пожелания по компенсации транспортных расходов (19%), оплаты питания (15%) и оформления без трудового договора (10%).

Кому работодатели готовы пойти навстречу

Любопытно, что готовность работодателей откликнуться на завышенные требования сильно зависят от профессии кандидата. В частности, больше всего шансов получить желаемое есть у претендентов на руководящие позиции (в 52% случаев им готовы пойти навстречу) и у ИТ-специалистов (44%). Напротив, реже всего бизнес готов идти на изменение условий для кандидатов из категории массового линейного персонала (курьеры, кассиры и т.д.) – лишь в 16% случаев, а также рабочего персонала (17%).

Как оказалось, проще всего добиться от потенциального работодателя повышения зарплаты (на это готовы пойти 45% опрошенных компаний), еще 20% будут не против добавить в условия компенсацию транспортных расходов, и 18% – оплату питания. А вот самые «невыполнимые» требования – это наличие детского сада (лишь 1% компаний готовы обеспечить это условие), отдельный кабинет в офисе (4%), изменение локации офиса/места работы (5%), требования к офисному пространству (9%), нестандартный (неполный) рабочий день (11%), а также оформление без трудового договора (16%).

Главная причина, по которой работодатели готовы изменить условия труда - исключительная ценность кандидата (69%), кроме того, к этому мотивируют дефицит кадров (62%), и значительно реже встречается ответ, что гибкость является частью бренда работодателя (17%).

Напротив, отказ пойти навстречу индивидуальным требованиям обычно мотивируют финансовыми расходами (58%), правовыми рисками (51%) и запретом руководства (45%).

Какие специалисты в дефиците в Иркутской области

Любопытно, что специалисты, которые чаще всего предъявляют завышенные требования к условиям работы, не являются дефицитными в Иркутской области. Так, по данным hh.ru на одну вакансию для среднего и высшего менеджмента приходится сейчас 12,9 резюме, а для ИТ-специалистов – 9,7 резюме на вакансию. Напомним, нормой для рынка труда считается диапазон 4 – 7,9 резюме на вакансию, а значения выше 8-и говорят о профиците кандидатов.

На сегодняшний день, наиболее дефицитными в Иркутской области являются специалисты из профессиональных направлений «Розничная торговля» (1,8 резюме на вакансию), «Сельское хозяйство» (2,0), «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость» (по 2,2), «Производство, сервисное обслуживание» (2,3), «Добыча сырья» и «Медицина, фармацевтика» (по 2,4).