258 соглашений на 5,4 млрд рублей заключили на ВЭФ-2024

Это на 40% больше, чем в 2023 году. Об этом пишут «Известия».

– Форум бьет все рекорды. У нас 7 тыс. участников. В прошлом году было 6,3 тыс. Но еще более важно, что у нас 75 стран (в прошлом году было 62 государства), включая 16 недружественных. Все крупные развитые страны традиционно приезжают на Восточный экономический форум, понимая, что именно здесь можно разобраться, куда же, собственно говоря, будет двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион – стратегический регион мира, – так начал итоговую пресс-конференцию вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Остался последний официальный день ВЭФа, 6 сентября, но уже предварительные итоги подведены и говорят сами за себя – подписано 258 соглашений на общую сумму 5 трлн 395 млрд рублей. Такой цифры еще не было, отметил вице-премьер.

Напомним, что Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс.