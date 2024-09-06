Спрос на семейную ипотеку восстановился

За август доля семейной ипотеки выросла на 10% – до 49%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Почти половина заявок, которые оформили в августе 2024 года, пришлись на программу «Семейная ипотека», сообщили «Известиям» аналитики IT-компании TYMY. При этом доля кредитов в выдачах по программе составила всего треть.

«Общее количество заявок на ипотеку в августе выросло на 10,3% в сравнении с июлем, однако существенно ниже показателей июня и мая – на 30,85% и 42,99%, соответственно», – указали в компании.

Зампредседателя правления Банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков рассказал «Известиям», что в августе за семейной ипотекой обратились более 5 тыс. клиентов, объем запрошенного кредитования превысил 35 млрд рублей.

– Это больше, чем в июле, на 20%, – уточнил он. – Доля заявок по госпрограмме для семей с детьми составила 26% от общего количества обращений на оформление кредитов в августе.

«Мы пересмотрели свой прогноз по снижению рынка розничного кредитования в 2024 году с 16 до примерно 9%. Небольшая «оттепель» связана с более высоким спросом на кредиты наличными и укреплением позиций «семейной» программы в ипотечном кредитовании. Но итоговые значения в любом случае будут ниже прошлогодних из-за мер регулятора по «охлаждению» рынка. Пока ключевая ставка остается такой высокой, ждать другой тенденции на рынке кредитов не приходится», – рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.