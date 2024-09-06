День открытых дверей пройдет в центре «Мой бизнес» в Иркутске 6 августа

День открытых дверей в центре «Мой бизнес» и бесплатные индивидуальные консультации по подбору льготного финансирования для всех, кто развивает свое дело или только мечтает о нем.
Мероприятие пройдет 6 сентября с 10:00 до 18:00 в центре «Мой бизнес»: ул. Рабочая 2а/4, 5 этаж, кабинет 514. Справки по телефону: 202-102, вн. 162
6 причин, прийти на консультацию:
- Узнаешь все о льготных финансовых программах от специалистов, которые на практике оформляют документы на финансирование.
- Поймешь, какие изменения произошли в программах финансирования.
- Построишь свою финансовую стратегию на несколько лет.
- Получишь рекомендации по получению финансирования.
- Подашь заявку и подберешь льготную программу.
- Узнаешь секреты лизинговой поддержки.
Приходи, если ты:
- Предприниматель или самозанятый
- Планируешь открыть свой бизнес
- Интересуешься развитием своего бизнеса
- Хочешь получить льготный кредит
- Хочешь узнать все о программах поддержки!
«Не упусти шанс получить индивидуальную консультацию от ведущих специалистов Центра «Мой бизнес». Сделай свою мечту реальностью, приходи на День Открытых Дверей», – говорится в сообщении.