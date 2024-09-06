День открытых дверей пройдет в центре «Мой бизнес» в Иркутске 6 августа

День открытых дверей в центре «Мой бизнес» и бесплатные индивидуальные консультации по подбору льготного финансирования для всех, кто развивает свое дело или только мечтает о нем.

Мероприятие пройдет 6 сентября с 10:00 до 18:00 в центре «Мой бизнес»: ул. Рабочая 2а/4, 5 этаж, кабинет 514. Справки по телефону: 202-102, вн. 162

6 причин, прийти на консультацию:

Узнаешь все о льготных финансовых программах от специалистов, которые на практике оформляют документы на финансирование.

Поймешь, какие изменения произошли в программах финансирования.

Построишь свою финансовую стратегию на несколько лет.

Получишь рекомендации по получению финансирования.

Подашь заявку и подберешь льготную программу.

Узнаешь секреты лизинговой поддержки.

Приходи, если ты:

Предприниматель или самозанятый

Планируешь открыть свой бизнес

Интересуешься развитием своего бизнеса

Хочешь получить льготный кредит

Хочешь узнать все о программах поддержки!

«Не упусти шанс получить индивидуальную консультацию от ведущих специалистов Центра «Мой бизнес». Сделай свою мечту реальностью, приходи на День Открытых Дверей», – говорится в сообщении.