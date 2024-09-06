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«Слата» обновляет гастрономы

Сеть супермаркетов «Слата» активно развивает гастрономы, в которых представлен широкий выбор сыров, рыбной и мясной продукции, готовых решений от собственного производства и перекусов. Гастрономы стали местом притяжения для покупателей, спрос за год вырос на 30%, а мясные деликатесы, фастфуд и японские перекусы вышли в лидеры продаж.

В прошлом году сеть супермаркетов «Слата» сообщила о развитии гастрономов в магазинах. За этот период они получили расширение продукции, которая меняется по ассортименту в зависимости от локации супермаркета. Всего 55 магазинов в каждом городе присутствия сети.

«Мы провели анализ за последние годы и выделили товарные группы, которые пользуются у наших покупателей повышенным спросом и, благодаря полученным данным, начали обновление ассортимента - ввод новых предложений в гастрономы. Большую долю выкладки отдадим под сыр и мясные деликатесы», – поделилась коммерческий директор торговой сети «Слата» Ирина Береснева.

Спустя год «Слата» провела обновление ассортимента с учетом предпочтений покупателей.

«Наиболее популярными категориями среди покупателей стали мясные деликатесы – их сеть продает более тонны в неделю, а также рыба холодного копчения. В целом в гастрономах представлено порядка 250 наименований товара, которые мы регулярно обновляем и расширяем», – рассказал заместитель коммерческого директора торговой сети «Слата» Сергей Дорохов.

По словам Сергея, производя замену ассортимента, было принято решение ввести товары, которые являются аутентичными для Белоруссии – сыры и колбасы.

Традиционно любимой продукцией среди покупателей является и кулинария собственного производства сети, которая, в том числе, обновила ассортимент на 30%. Массовым спросом пользуются сэндвичи с ветчиной и семгой – они входят в лидеры продаж среди фастфуда.

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– В этом году мы поменяли рецептуры в сэндвичах. К примеру, в сэндвиче с ветчиной теперь поджариваем хлеб на гриле, он приятно и аппетитно хрустит. В сэндвиче с семгой заменили белый пшеничный хлеб на полезный и ароматный темный ржано-пшеничный», - поделилась директор Собственного производства сети «Слата Кристина Голубева.

В этом году в топ-продаж из новинок вошли модные онигири – небольшой пирожок из риса треугольной формы, завернутый в сушеные листья водорослей нори. В сети они представлены с начинками из лосося, курицы и крабового мяса. За неделю сеть продает более 2500 штук. 

К октябрю сеть анонсировала еще одно обновление. В магазинах появятся предложения по горячему хлебу и выпечке. Сеть закупила специальное оборудование, и теперь дважды в день в магазинах будут выпекать свежую выпечку.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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