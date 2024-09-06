Домашние животные появятся в офисах ВТБ

Обновить три четверти отделений, сделать в них кофе-зоны и детские уголки, открыть двери офисов для домашних питомцев. О таких планах банка рассказал в рамках Восточного экономического форума член правления ВТБ Руслан Еременко.

«К концу 2026 года мы планируем значительно расширить число отделений, что позволит увеличить потенциальный охват банковскими услугами до 100 млн россиян и обновить три четверти отделений. Они станут еще более гостеприимными и уютными, в них появятся детские уголки, кулеры с водой и кофе-зоны, а также удобные диваны, где клиенты смогут отдохнуть. Офисы можно будет посещать и с домашними животными», – сказал Еременко.

Расширение сети также предполагает обслуживание клиентов в выходные дни, уточнил банкир. «Сегодня треть отделений уже работают по субботам», – добавил топ-менеджер ВТБ.