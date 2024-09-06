Новости

Сбер Бизнес Фест
Есть ли жизнь после провала?
5 ошибок при запуске бизнеса
«Нарисуйте стратегию, соберите команду и выстраивайте отношения»
Все материалы сюжета

Отмена льготной ипотеки сильнее всего сказалась на спросе в сегментах комфорт и комфорт плюс

Эконом и люкс – стабилизируется. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме, передает РБК.

«Это [падение выдачи ипотеки] больно ударит, и мы видим сложности в динамике цен: пока мы отмечаем стабилизацию цен в секторах люксового жилья и самого дешевого жилья. Вот комфорт, комфорт плюс – резкое снижение спроса, падение продаж. Если говорить о коррекции цен на рынке, в первую очередь это возможно в этом сегменте», – сказал Герман Греф.

Глава «Сбера» ожидает стабилизации цен на жилье, а также сокращения разницы в стоимости недвижимости на первичном и на вторичном рынках.

Читайте также:

ВТБ проанализировал эффективность вложений в инфраструктурные проекты
6 сентября 2024
258 соглашений на 5,4 млрд рублей заключили на ВЭФ-2024
6 сентября 2024

«Она [разница] была рекордной, абсолютно экономически логичной, но рыночно необоснованной. Спред будет сокращаться по мере схлопывания поддержки, цены будут выравниваться. В первую очередь это коснется московского рынка как самого перегретого, с самым большим спредом на рынке между первичкой и вторичкой», – заявил Герман Греф.

Напомним, что на первичном рынке в июле было выдано лишь 20,7 тыс. жилищных кредитов – это одно из самых низких значений за последние годы. Снижение на 78% – наиболее сильное на рынке за всю его историю. Однако при оценке глубины спада важно учитывать два важных аспекта: во-первых, это снижение относительно высокого уровня июня 2024 г., во-вторых, были приостановлены выдачи кредитов по семейной программе в первой декаде месяца и по IT-ипотеке в течение всего июля. Это же в целом актуально и для загородного рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "ВЭФ-2024":
Все материалы сюжета (104)


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Патроны Парк» – поселок года. Загородный проект компании MetaEstate выиграл федеральную премию
«Ни на что не променяю свою загородную жизнь». Почему блогер Ольга Срабионова переехала в "Патроны Парк"
«Обратно в город не хочу». Как сбылась загородная мечта Сергея Абрамова
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес