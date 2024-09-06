Сбербанк выплатит дивиденды в 50% от прибыли

Планы компании не поменялись.

«Я никогда вперед не загадываю, но у нас планы не меняются», – передает «Интерфакс» слова главы банка Германа Грефа.

Ранее Сбербанк утвердил рекордные дивиденды в размере 752 млрд рублей (33,3 рублей на акцию).