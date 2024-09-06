Суд арестовал акции Райффайзенбанка в России

В сообщении говорится, что в результате решения Арбитражного суда Калининградской области в отношении Raiffeisen Bank International, материнской компании Райффайзенбанка, RBI не может передать принадлежащие группе акции банка.

– Это осложняет процесс продажи, по которому RBI намеревается продать контрольную долю в Райффайзенбанке – что неизбежно приведет и к дальнейшим задержкам. RBI всеми законными способами попытается отменить сегодняшнее решение, – подчеркивает RBI.

МКАО «Распериа трейдинг лимитед» 19 августа подала иск в Арбитражный суд Калининградской области против 10 компаний, в числе которых Strabag и Райффайзенбанк. Сумма иска — 194,9 млрд руб. Cуть иска не раскрывалась.