20% молодежи хотят уехать из Сибири

Покинуть столицу планируют 10% молодых москвичей. Данные опроса приводит SuperJob.

Чем дальше регион от столицы, тем чаще молодежь, проживающая там, рассматривает смену места жительства: из Дальневосточного федерального округа каждый четвертый готов переехать, из Южного ФО – 22%, из Сибирского ФО – 21%.

В резюме молодежи, живущей в ЦФО и СЗФО, меньше всего отметок о готовности к переезду ради новой работы (12 и 13% соответственно), а реже всего нацелены на релокацию молодые люди от 18 до 24 лет, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге: только 10 и 12% соответственно указали в резюме, что готовы к переезду ради работы.