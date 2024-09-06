Герман Греф и Айсен Николаев обсудили развитие IT-отрасли в Якутии

Реализацию совместных проектов в IT-отрасли обсудили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и Глава Якутии Айсен Николаев.

Речь шла о дальнейшей работе «Школы 21», открытой в Якутске Сбером, которая стала точкой притяжения для желающих получить образование в IT-сфере. Говорили и о Лаборатории искусственного интеллекта, созданной в сотрудничестве со Сбером.

Стороны наметили планы по внедрению технологии искусственного интеллекта на предприятиях, в компаниях и органах государственной власти Якутии. Сегодня Сбер уже финансирует ряд проектов, в том числе использование ИИ в библиотечном пространстве и медицине – некоторые из них на якутском языке.

Также Герман Греф и Айсен Николаев договорились об участии Сбера в III федеральном форуме «Цифровой алмаз», который состоится в Якутске в ноябре этого года. Площадка объединяет лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов в обсуждении перспектив развития индустрии медиа, цифрового контента и разработки игр.

Айсен Николаев, глава республики Саха (Якутия): «Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию IT-индустрии».

Якутия – один из самых цифровых регионов страны и признанный лидер в сфере креативных индустрий. К 2030 году численность занятых в этом секторе экономики должна увеличиться с 48 до 70 тысяч человек, а добавленная стоимость индустрий вырасти с 60 до 120 млрд рублей.

Кроме IT, в регионе активно развиваются кинематограф, геймдев (разработка игр) и дизайн.

Достижения Якутии признаны на Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, где республика была названа самым креативным регионом страны. Опыт Якутии включен в региональный стандарт развития креативной экономики и стал основой для нового федерального закона о развитии творческих индустрий.

Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Учрежден указом президента РФ.