Альфа-Банк повысил ставки по вкладам до 21%

С 1 сентября Альфа-Банк повысил ставки по вкладам и накопительным счетам.

– Альфа-Вклад сроком на 3 года можно открыть по ставке 21% годовых. Условия действуют для всех, кто откроет новый вклад. Можно открыть вклад и на более короткие сроки: на 1,5 года — ставка до 19,5%, на 6 месяцев — до 18,5%, на 4 месяца — до 18%, – говорится в сообщении банка.

По накопительному Альфа-Счёту можно получить до 20% годовых. Такая ставка действует первые 2 месяца для тех, у кого еще не было Альфа-Счёта и кто не хранил там деньги последние 3 месяца.

Напомним, что аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки 13 сентября. Сейчас она составляет 18%, эксперты допускают повышение до 19-20% годовых. Это означает, что несмотря на уже заметно выросшие ставки по депозитам, возможно дальнейшее повышение процентов по ним. По мнению руководителя продуктов и сервисов банка «Дом.РФ» Никиты Казанцева, нельзя исключать, что до конца года ставки могут вырасти еще на 1–1,5 п. п. Недавно АТБ запустил новый вклад «Ключевой» со ставкой до 22,8%, а ВТБ предложил комбинированный вклад со ставкой 25%.