Новости

Сбер Бизнес Фест
Есть ли жизнь после провала?
5 ошибок при запуске бизнеса
«Нарисуйте стратегию, соберите команду и выстраивайте отношения»
Все материалы сюжета

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам до 21%

С 1 сентября Альфа-Банк повысил ставки по вкладам и накопительным счетам.

– Альфа-Вклад сроком на 3 года можно открыть по ставке 21% годовых. Условия действуют для всех, кто откроет новый вклад. Можно открыть вклад и на более короткие сроки: на 1,5 года — ставка до 19,5%, на 6 месяцев — до 18,5%, на 4 месяца — до 18%, – говорится в сообщении банка.

По накопительному Альфа-Счёту можно получить до 20% годовых. Такая ставка действует первые 2 месяца для тех, у кого еще не было Альфа-Счёта и кто не хранил там деньги последние 3 месяца.

Напомним, что аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки 13 сентября. Сейчас она составляет 18%, эксперты допускают повышение до 19-20% годовых. Это означает, что несмотря на уже заметно выросшие ставки по депозитам, возможно дальнейшее повышение процентов по ним. По мнению руководителя продуктов и сервисов банка «Дом.РФ» Никиты Казанцева, нельзя исключать, что до конца года ставки могут вырасти еще на 1–1,5 п. п. Недавно АТБ запустил новый вклад «Ключевой» со ставкой до 22,8%, а ВТБ предложил комбинированный вклад со ставкой 25%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Патроны Парк» – поселок года. Загородный проект компании MetaEstate выиграл федеральную премию
«Ни на что не променяю свою загородную жизнь». Почему блогер Ольга Срабионова переехала в "Патроны Парк"
«Обратно в город не хочу». Как сбылась загородная мечта Сергея Абрамова
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес