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Альфа-Банк продлил титульное спонсорство Союза биатлонистов России на три года

Альфа-Банк продлил соглашение о партнёрстве с Союзом биатлонистов России (СБР) – на три года, включая сезоны 2024-25, 2025-26, 2026-27.

В рамках партнёрства Альфа-Банк вновь поддержит ключевые соревнования под эгидой СБР. В ближайшем сезоне это «Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону», «Альфа-Банк Кубок России по биатлону» и «Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону».

Кроме того, общим и малым зачетам «Альфа-Банк Кубка Содружества» «Альфа-Банк Кубка России» будет присвоен титул Альфа-Банка. Теперь победители общих и малых зачетов двух этих соревнований будут получать не только кубки, но и денежные призы.

Помимо этого, банк приготовит в новом сезоне целый ряд активностей и офлайн-мероприятий для болельщиков на стадионах.

«Стартовал новый этап нашего большого долгосрочного партнёрства с Союзом биатлонистов России. Биатлон - один из самых популярных видов спорта в стране и мы рады, что можем внести свой вклад в его ещё большую популяризацию и развитие» — рассказал Тимур Зулкарнаев, руководитель департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка.

«Для нас сотрудничество с Альфа-Банком является важнейшей инвестицией в российский биатлон в самый турбулентный период в его истории, позволив увеличить призовой фонд соревнований по сравнению с предыдущим сезоном. Помимо мотивации для спортсменов, это инвестиции в их современную экипировку и развитие российского биатлона в целом, особенно в регионах. Наше сотрудничество позволило реализовать много инициатив в наших социальных программах, а в новом сезоне идеи стали еще разнообразнее и интереснее, но вы сами все увидите. В лице Альфа-Банка мы нашли не просто спонсора, но и единомышленника», — отметил Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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