Альфа-Банк второй раз подряд занял лидирующую позицию в рейтинге инновационности «Сколково»

Альфа-Банк – на первом месте среди частных банков и на втором – в общем зачете за первое полугодие 2024 года.

Исследование проводилось по 20 критериям, сгруппированным в пять блоков: «инновационная оргструктура», «инвестиции в инновации», «сотрудничество со стартапами», «мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «цифровые сервисы».

Альфа-Банк занял первое место в блоке «сотрудничество со стартапами». В первом полугодии 2024 года банк заключил 9 коммерческих контрактов со стартапами «Сколково», запустил 14 пилотов и расширил список предоставляемых возможностей для своих клиентов с помощью ресурсов 4 стартапов.

Альфа-Банк также среди лидеров в блоках «инновационная структура», «мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях» и «цифровые сервисы».

«В Альфа-Банке неизменно растут темпы работ со стартапами. Мы постоянно внедряем новые технологии и находим интересных партнеров. В первом полугодии 2024 года мы провели 38 скаутингов и запустили 14 пилотных проектов. Внедрение технологий резидентов «Сколково» в наши продукты подтверждает высокий уровень интеграции инноваций в банке. Мы применяем инновации в различных направлениях бизнеса. Мы уверены, что коллаборация со стартапами и интеграция инноваций позволяют нам создавать уникальные предложения для клиентов и двигаться вперед, сохраняя лидерство», – рассказала Екатерина Соловьева, руководитель офиса инноваций Альфа-Банка.

Рейтинг инновационности банков – открытое исследование аналитического центра Sk Финтех Хаб, которое проводится с 2019 года. В его основе – data-driven подход, базирующийся на работе с данными из открытых источников, а также верифицированной информацией, предоставленной банками-респондентами. В ходе исследования анализируются инструменты работы с инновациями в топ-20 банках и выявляются наиболее прогрессивные банки, которые активно работают со стартапами, разрабатывают свои технологические инновационные решения и инвестируют в новые технологии и проекты.