Альфа-Банк запустил сделку под ключ для покупки квартиры без ипотеки

Альфа-Банк запустил сделку под ключ для покупки и продажи недвижимости без ипотеки. Клиент получает полное сопровождение сделки — в том числе юридическое, и безопасность на каждом её этапе.

Клиенту нужно лишь выбрать объект недвижимости и отправить заявку в банк. Эксперты банка проверят собственника и квартиру и сформируют заключение о безопасности приобретения объекта. Банк составит договор купли-продажи, зарегистрирует права собственности в Росреестре и безопасно проведет взаиморасчёты.

В зависимости от типа сделки можно выбрать необходимый перечень услуг. Приехать в офис потребуется только один раз — для подписания договора.

Воспользоваться услугой могут все участники сделки, в том числе риэлторы.