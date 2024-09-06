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Альфа-Банк запустил сделку под ключ для покупки квартиры без ипотеки

Альфа-Банк запустил сделку под ключ для покупки и продажи недвижимости без ипотеки. Клиент получает полное сопровождение сделки — в том числе юридическое, и безопасность на каждом её этапе.

Клиенту нужно лишь выбрать объект недвижимости и отправить заявку в банк. Эксперты банка проверят собственника и квартиру и сформируют заключение о безопасности приобретения объекта. Банк составит договор купли-продажи, зарегистрирует права собственности в Росреестре и безопасно проведет взаиморасчёты.

В зависимости от типа сделки можно выбрать необходимый перечень услуг. Приехать в офис потребуется только один раз — для подписания договора.

Воспользоваться услугой могут все участники сделки, в том числе риэлторы.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxyCyE7a

/ Сибирское Информационное Агентство /
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