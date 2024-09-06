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В сентябре Ингосстрах Банк начисляет кешбэк до 5% на такси и каршеринг

Ежемесячно пользователи программы лояльности Ингосстрах Банк получают повышенный кешбэк в одной из популярных категорий. Он действует в дополнение к стандартным начислениям по картам. В сентябре 2024 года бонусная категория месяца «Такси и каршеринг»: за оплату премиальной, стандартной или виртуальной картой Ингосстрах Банка вернется 5% Ингорублями от суммы чека.

Кешбэк начисляется при оплате покупок с МСС-кодами 3351-3410, 3412-3423, 3425-3441, 4121, 7512, 7513, 7519.

Кроме кешбэка в бонусной категории месяца 5% Ингорублями начисляется за оплату покупок в категории «Автолюбитель» (заправки, мойки, шиномонтаж) и до 3% – за другие расходы.

Также для держателей карт Ингосстрах Банка действует акция с повышенным кешбэком в супермаркетах: 8% по премиальным картам и 6% – по стандартным и виртуальным картам.

Накопленные Ингорубли легко обменять на выгодные предложения у партнеров. На сегодня в их числе представлены Ozon, «Спортмастер», «Детский мир», «Лэтуаль», «Лента», «Перекресток» и многие другие.

Программа «Ингосстрах Бонус» третий год подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности». Узнать подробнее о ее преимуществах и оформить карту с выгодным кешбэком можно на сайте Ингосстрах Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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