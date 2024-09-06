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В Альфа-Банке запустили сервис удаленной смены данных о руководителе компании

Альфа-Банк запустил новый сервис для корпоративных клиентов, упрощающий процесс обновления данных о смене руководителя (ЕИО) через онлайн-заявку на сайте, без необходимости посещения офиса.

Новый сервис позволяет оперативно обновить информацию о руководителе компании с использованием данных, подтверждённых через портал Госуслуг, и моментально получить доступ к интернет-банку. Ранее обновление данных о руководителе требовало личного визита в офис банка. Теперь этот процесс полностью цифровизирован: новый руководитель компании заполняет заявку на сайте банка, указывает ИНН организации и проходит идентификацию на Госуслугах, подтверждая свою личность и полномочия. Система автоматически синхронизирует актуальные данные из учетной записи на Госуслугах. После завершения процедуры новый руководитель получает полный доступ к управлению корпоративными счетами и картами через интернет-банк.

«Мы понимаем, как важно нашим клиентам эффективно управлять своим временем. Именно поэтому мы создали решение, которое позволяет внести изменения за считанные минуты, полностью исключая необходимость посещения отделения банка», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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