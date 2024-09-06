Крона-Банк изменил ставки по вкладам

Крона-Банк сообщил об изменениях процентных ставок по вкладам в рублях для физических лиц с 19.08.2024г.

– Вклады, размещенные до 19.08.2024 года, продолжают действовать согласно условиям заключенных договоров.Подробнее с условиями по вкладам можно ознакомиться в разделе «Вклады», а так же получить подробную информацию в любом офисе Банка или по телефону в Иркутске (3952) 25-25-05, – говорится в сообщении банка.