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Ингосстрах Банк упростил онлайн-заявку на дебетовые карты

Теперь клиенты Ингосстрах Банка могут за пару кликов заполнять заявки на дебетовые карты без необходимости собирать данные и вносить их вручную. Это стало возможно благодаря технической интеграции с государственным сервисом «Цифровой профиль» портала Госуслуги. Нововведение не только делает подачу заявки более удобной, но и позволит банку ускорить проверку документов и повысить качество сервиса.

Авторизация через Госуслуги работает при оформлении заявок на дебетовые карты. Клиенты могут выбрать карту «Ингосстрах Бонус» стандартной или премиальной категории. Обе позволяют получать выгодный кешбэк: 5% на автозаправках, автомойках, в шиномонтажах и в категории месяца, а также до 8% в супермаркетах, до 10% за страховые полисы «Ингосстраха» и до 3% за прочие покупки. 

Подать онлайн-заявку на дебетовую карту и оценить новый сервис можно на сайте Ингосстрах Банка. Чтобы воспользоваться новой опцией, достаточно при заполнении заявки на продукт выбрать способ авторизации через Госуслуги. После входа в «Цифровой профиль» на государственном портале необходимо дать разрешение банку на доступ к личным данным – сведения для анкеты подтянутся автоматически. Клиенту остается только их проверить и подтвердить. 
В заявку попадут данные, подтвержденные на портале Госуслуг. Недостающие сведения можно будет внести в заявку отдельно. Также в личном кабинете портала можно управлять своими разрешениями: посмотреть список организаций, которые могут запрашивать данные, перечень передаваемых данных, срок действия согласий, возможность их отозвать и другие опции. 

«Связь систем банка с цифровым профилем клиента на Госуслугах удобна не только для заполнения форм на сайте. Если человек получит новые документы или поменяет место жительства, обновленные данные оперативно попадут к нам. Это избавляет клиентов от необходимости самостоятельно направлять сведения в банк», – комментирует Олег Чернышов, заместитель председателя правления Ингосстрах Банка.

В сентябре планируется расширить применение сервиса и на кредитные продукты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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