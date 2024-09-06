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Портфель электронных банковских гарантий Альфа банка превысил 200 млрд рублей

За 8 месяцев 2024 года Альфа-Банк выдал более 70 тысяч экспресс-гарантий на общую сумму 195,4 млрд рублей. Это значительный рост по сравнению с результатами прошлого года. Он составил 41%.

Общий портфель экспресс-гарантий банка превысил отметку в 200 миллиардов рублей. Выдача банковских гарантий клиентам, принимающим участие в государственных и коммерческих закупках, остается одним из приоритетных направлений. Более 20 тысяч предпринимателей благодаря поддержке Альфа-Банка заключили контракты, расширили свою деятельность и укрепили позиции на рынке.

«Мы активно поддерживаем предпринимателей в заключении государственных контрактов. Это способствует развитию инфраструктуры. Благодаря предпринимателям строятся новые дороги, открываются современные больницы, школы и детские сады, а также осуществляются другие важные проекты», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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