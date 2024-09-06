Примсоцбанк запустил новую программу лояльности выплаты кэшбэка за безналичные покупки

Стараясь максимально учитывать потребности и пожелания своих клиентов, Примсоцбанк разработал и запустил новую программу лояльности – выплаты кэшбэка за безналичные покупки в интернет-банке. С 1 сентября держатели кредитных и дебетовых карт в приложении «Примсоцбанк» могут выбирать категории и повышать процент вознаграждения.

Банк подготовил для клиентов ряд ответов на вопросы, касающиеся программы лояльности «Примсоцбанк».

Как стать участником программы?

– Программа лояльности «Примсоцбанк» доступна всем держателям карт. Для того чтобы стать участником нужно один раз зарегистрироваться в личном кабинете приложения по номеру карты, логину или счету.

Как выбрать категории повышенного начисления?

Вход осуществляется из личного кабинета мобильного приложения «Примсоцбанк». Для участия выберите карту для установки категорий повышенного начисления, зайдите в «Бонусы и баллы», далее в «Персональный кабинет лояльности» и «Любимые категории».

За какие операции начисляется кэшбэк?

– Кэшбэк начисляется за покупки по карте или покупки с использованием реквизитов карты в интернете.

За какие операции кэшбэк не начисляется?

– Кэшбэк не начисляется за получение и внесение наличных через банкоматы, переводы на карты и счета, оплату налогов и штрафов, страховых премий и взносов, коммунальных платежей, телекоммуникационных услуг. Также не засчитывается покупка драгметаллов, оплата ставок в казино и другие расходы, связанные с азартными играми.

Как быстро зачисляется кэшбэк?

– Зачисление кэшбэка, начисленного за предыдущий месяц, происходит единовременно до 15 числа каждого месяца, следующего за месяцем покупок.

Какую максимальную сумму кэшбэка я могу получить в месяц?

– Максимальная сумма кэшбэка зависит от тарифного плана карты. Узнать тарифный план карты Вы можете, зайдя в раздел «Финансы».

Тарифный план Максимальная сумма кэшбэка Персона 5000 рублей Персона Мир Supreme Премиальный Плюс Стикер Сегодня Плюс 1990 в год Приморец 2500 рублей Социальный Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» Карты, не включенные в вышеперечисленные тарифные планы 2500 рублей

– Если у Вас нескольких карт, максимальная сумма кэшбэка рассчитывается, исходя из статуса карты. Наиболее статусными считаются тарифные планы, максимальные выплаты кэшбэк по которым составляют 5 тысяч рублей в календарный месяц, независимо от карты, с помощью которой совершались покупки.

Существует ли повышенный кэшбэк для держателей Социальных карт?

– Для держателей карт с тарифными планами «Социальный», «Приморец», «Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» предусмотрена выплата повышенного кэшбэка в размере 4% от суммы покупок в категориях «аптеки», «супермаркеты и универсамы». Условием выплаты повышенного кэшбэка является получение держателем карты пенсионных выплат из Пенсионного Фонда России (ПФР) на карту ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», иначе Клиент получает 1% кэшбэк. Повышенный кэшбэк 4% рассчитывается в месяце, следующем за месяцем получения пенсионных выплат из ПФР.

Компенсация за поездки в общественном транспорте – 4 рубля с каждой поездки предусмотрена для всех держателей карт с тарифными планами «Социальный», «Приморец», «Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский», независимо от наличия пенсионных выплат на карту ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Когда я могу выбрать категории на следующий месяц?

– Выбор категорий доступен заранее: с 25-го числа каждого месяца по каждой карте, участвующей в программе лояльности. Для этого необходимо зайти в карту и выбрать доступные категории покупок. Процент начисления кэшбэка будет соответствовать карте, по которой совершалась покупка.

Остались вопросы?

Получить подробную информацию об условиях Программы, узнать ответы на часто встречающиеся вопросы можно в интернет-банке/мобильном приложении «Примсоцбанк» (раздел «Персональный кабинет лояльности»), в офисах Банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.