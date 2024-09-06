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Примсоцбанк – в ТОП-20 кредитов на авто с пробегом в России

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Примсоцбанк занял 15 место среди лучших кредитных программ в России на подержанные авто в августе 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс Выберу.ру.

Аналитики сервиса изучили текущие условия автокредитов на подержанные автомобили в банках страны и подготовили рейтинг. В ходе исследования анализу подлежали такие критерии продуктов, как: процентные ставки по кредитам; величина первоначального взноса; полная стоимость кредита; размеры ежемесячных платежей.

Также в расчет брались срок кредитования и максимальная сумма, разница между минимальными процентами и максимальной ставкой кредитования в тарифах, условия снижения ставки, включая платную опцию, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов. Дополнительно аналитики учли критерий значимости банка на финансовом рынке.

В результате был подготовлен ТОП-20 самых выгодных автокредитов на подержанные автомобили в российских банках.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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