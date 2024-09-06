Примсоцбанк запустил акцию «Мани в кармане» по картам Super Karto4ka Мир Продвинутая/Super Karto4ka. Для участия клиентам необходимо в период с 2 сентября по 30 ноября как можно чаще оплачивать картой услуги в общественном транспорте: MCC 4111, 4131.

По окончании акции Примсоцбанк выплатит каждому клиенту компенсацию за проезд в размере 4 рублей. Выплата придет в следующем календарном месяце до 20 числа.

– Принять участие в акции могут только клиенты с картами ТП Детская карта, имеющие состояние «Рабочая». Не упустите возможность получить компенсацию за проезд! Открывайте карту и уже сегодня присоединяйтесь к акции. С Примсоцбанком ваши поездки начнут приносить доход. «Мани в кармане» ждёт вас! – говорится в сообщении банка.

Узнать подробности об акции можно в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.