Социальные карты от Примсоцбанка: как работают, как получать выплаты и кэшбэк, – все, что нужно знать

Социальные карты Примсоцбанка – это специальные банковские продукты, разработанные для определенных групп граждан, которые могут получать социальные преимущества и услуги. Карты используются для упрощения доступа к социальным выплатам, льготам и скидкам на товары и услуги, жизненно важные для определенных категорий населения, таких как: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны и другие.

У социальных карт Примсоцбанка множество преимуществ, включая экономию средств благодаря скидкам и кэшбэк на товары и услуги, удобство безналичных расчетов и отсутствие платы за обслуживание.

На данный момент Примсоцбанк предлагает следующие тарифные планы социальных карт: «Приморец» «Карта жителя Хабаровского края» и «Социальный». Что объединяет эти продукты, какие у них есть преимущества, предназначение и плюсы, - расскажем далее.

Общие характеристики карт «Приморец», «Социальная» и «Карта жителя Хабаровского края»:

до 4% кэшбэка за покупки в аптеках, супермаркетах и универсамах: 1% – для всех клиентов, 4% – для категории клиентов «Пенсионные зачисления в Примсоцбанк»

4 рубля кэшбэк за каждую поездку на общественном транспорте по картам

Выпуск и обслуживание — бесплатно

· Начисление процентов на собственные средства на счете карты 4% годовых – если среднедневной остаток на карточном счете менее 100 тысяч рублей; 3% годовых – если среднедневной остаток более 100 тысяч рублей. Максимальная сумма начисления 500 000 рублей

SMS-информирование – бесплатно

Максимальный размер суммы вознаграждения за покупки 2500 рублей

Получение наличных в банкомате любого банка – без комиссии (в пределах льготного лимита выдачи наличных денежных средств в календарный месяц)

Стоимость обслуживания карты, в месяц – 0 рублей

Подробнее о каждом продукте:

1. «Социальный»

Данная социальная карта от Примсоцбанка предназначена специально для получения пенсии из государственных фондов, пособий, социальных выплат, осуществления всех тех операций, которые возможны с банковскими картами:

оплата услуг мобильной связи

осуществление жилищно-коммунальных платежей

переводы денежных средств на другие счета

оплата покупок в магазинах и многое другое

Получить ее может любой гражданин Российской Федерации старше 14 лет. Заказать социальную карту можно самостоятельно на сайте или в любом офисе Банка.

2. Социальная карта МИР «Приморец»

Данная карта является открытым проектом, реализуемым при поддержке правительства Приморского края. Его основной целью которого является улучшение качества жизни жителей края, нуждающихся в социальной поддержке.

Социальная карта «Приморец» может быть выдана некоторым категориям льготников краевого и федерального регистра, к ним относятся: пенсионеры, один из родителей многодетной семьи, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также их семьи, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории. С полным списком категорий граждан, имеющих право на получение карты, можно ознакомиться в офисах банка, а также на сайте правительства.

Держатели карт «Приморец» смогут получать на нее социальные выплаты, а также оплачивать товары и услуги со скидками в организациях-партнерах: банковской сферы, здравоохранении, торговли, услуг и др.

Для оформления карты льготнику следует обратиться с заявлением в ближайший офис банка на территории Приморского края, предоставив паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус. Также можно заказать карту самостоятельно на сайте Примсоцбанка, перейдя по ссылке.

3. Карта жителя Хабаровского края

Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» – многофункциональный инструмент на базе банковской карты платежной системы «Мир», объединяющий транспортные, социальные и иные сервисы. Принять участие в проекте могут граждане Российской Федерации старше 14 лет.

Карта включает в себя возможности банковской, транспортной, социальной и бонусной карты, а также может выступать носителем квалифицированной электронной подписи гражданина. Она предоставляет доступ к скидкам и бонусам от партнеров Проекта, а также выгодным предложениям платежной системы «Мир».

Заказать социальную карту можно самостоятельно на сайте, а также по телефону: 8 800 350 42 02, - или в любом офисе Банка.