Каждый второй сибиряк хотел бы провести отпуск на Дальнем Востоке

По результатам опроса* ВТБ к ВЭФ-2024, 52% жителей Сибири хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке, а 55% рассматривают возможность переехать туда вслед за работодателем насовсем, но при определенных условиях.

Большую часть опрошенных сибиряков Дальний Восток привлекает разнообразием ландшафтов (50%) и уникальными экосистемами (39%). Еще 31% респондентов главной причиной выбора этого направления для отпуска назвали богатые ресурсы для рыбалки и охоты. Лечение с использованием природных ресурсов привлекает 28% респондентов.

На вопрос анкеты «Готовы ли вы переехать на Дальний Восток?» однозначно положительно ответили 5% сибиряков, при этом 55% участников анкетирования рассмотрел бы вариант переезда при определенных условиях. Не готовы к переезду на Дальний Восток 40% респондентов.

Среди готовых к переезду принципиальным считают возможную смену головного офиса работодателя. Положительно вопрос о переезде в таком случае решили бы для себя 65% опрошенных, а тех, кто не поехал бы за своей компанией на Дальний Восток, оказалось только 14%.

При этом большая часть тех, кто однозначно хотел бы обосноваться на Дальнем Востоке (12%), проживает в Северо-Кавказском федеральном округе, а тех, кто рассмотрел бы переезд при определенных условиях, больше всего среди жителей ЮФО (66%). Москвичи и жители Московской области наименее расположены к релокации на Дальний Восток: 49% из них ответили отрицательно.

Главным мотивом для переезда сибиряки назвали получение работы с высокой зарплатой. Такой ответ выбрали 72% респондентов. Более половины (55%) отметили в качестве мотива наличие средств для комфортного проживания. Собственное жилье на Дальнем Востоке является главным условием переезда для 45% опрошенных.

* Опрос проведен ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.