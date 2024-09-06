Губернатор Приангарья и заместитель председателя КНР встретились в Иркутске

Встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и заместителя председателя Китайской Народной Республики господина Хань Чжэна состоялась в правительстве региона. Делегация КНР прибыла в Приангарье из Владивостока, где принимала участие в Восточном экономическом форуме.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Игорь Кобзев, приветствуя участников встречи, отметил, что Иркутскую область и регионы Китая связывают давние партнерские, экономические и дружеские отношения.

– У нас заключены соглашения о сотрудничестве в рамках экономических и гуманитарных проектов с провинциями Ляонин и Хэйлунцзян, автономным районом Внутренняя Монголия и крупными китайскими городами – Пекином, Харбином, Шэньяном, Чунцин, Нинбо, Тяньцзинь, Цзыбо, Цзиньчжоу. Активно взаимодействует между собой предпринимательское сообщество, идет обмен идеями, появляются совместные проекты. Уверен, что наши совместные усилия, а также традиции дружбы и добрососедства и впредь будут вести наши народы по пути взаимовыгодного разностороннего сотрудничества, – подчеркнул губернатор.

Господин Хань Чжэн подтвердил, что у регионов КНР и Иркутской области есть большой потенциал для дальнейшего взаимодействия.

– От межрегиональных связей зависят межгосударственные отношения. Важно развивать эти связи по самым различным направлениям, в том числе в сферах экономики, образования, культуры, здравоохранения, туризма и многих других. Иркутская область нас впечатлила не только красивейшей природой, но и динамичным развитием. Наши взаимоотношения должны продолжаться на основе накопленного опыта и традиций, – отметил господин Хань Чжэн и поблагодарил губернатора Иркутской области за теплый прием.

Напомним, что в мае этого года Игорь Кобзев в составе официальной делегации под руководством президента России Владимира Путина принял участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО. В Китае состоялась презентация региона. Российские и китайские предприниматели, а также представители сферы образования и культуры подписали 12 соглашений о сотрудничестве, включая три об инвестиционных намерениях на общую сумму почти 570 млн долларов и восемь внешнеторговых контрактов более чем на 31 млн долларов.

– Правительство Иркутской области создаёт условия для привлечения инвесторов. Мы гарантируем поддержку проектов, независимо от их масштабов. Для этого в регионе имеются все необходимые инструменты: налоговые льготы, субсидии, региональные институты развития, территории с особым статусом, – отметил Игорь Кобзев.

Сейчас с участием китайского капитала на территории региона прорабатывается реализация ряда инвестиционных проектов. Это создание в Приангарье совместного предприятия по производству высокотехнологичного электротранспорта и завода по производству агропестицидов, а также строительство завода агрохимии в провинции Хэйлунцзян.

На протяжении ряда лет Китайская Народная Республика занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Иркутской области.

В первом полугодии 2024 года экспорт продукции в Китай увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 26,2% за счет роста поставок группы товаров топливно-энергетического комплекса, а также алюминия. Основу экспорта из Иркутской области в Китай традиционно составляют топливно-минеральная продукция, лесоматериалы, металлы и изделия из них.

Импорт из Китая в первом полугодии 2024 года возрос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 33,2%. В Иркутскую область из КНР поставляют продукцию химической промышленности и машиностроения, топливно-энергетические товары, металлы, продовольственные товары.

На встрече были обозначены приоритетные направления сотрудничества. В частности, это создание российско-китайских транспортных коридоров и усиление сотрудничества в области воздушных перевозок, расширение географии прямого и чартерного сообщения между городами Иркутской области и КНР.

Кроме того, речь шла об укреплении сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, энерго- и экологосберегающих технологий, жилищного строительства, о перспективах взаимодействия в сферах культуры, образования, спорта, туризма.