Уникальная интерактивная экспозиция за 15 млн рублей открылась на ледоколе «Ангара» в Иркутске

На самом старинном из сохранившихся в мире ледоколе «Ангара» состоялось открытие новой интерактивной экспозиции. Ее обустройство обошлось в 15 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Здесь представлено девять инсталляций. Они рассказывают об особенностях возникновения паромной переправы на Байкале, которая в начале 20 века была частью Транссибирской железной дороги, о начале работы на ней ледоколов «Байкал» и «Ангара», их технических характеристиках, назначении помещений и механизмов, судовых приборов. Часть выставки посвящена судьбам капитанов и членов экипажа.

Для создания экспозиции установили более 80 единиц различного мультимедийного оборудования. В их числе – панели с жидкокристаллическими экранами, программно-аппаратные комплексы для голограмм, интерактивные столы, проекторы, акустические системы. Для новой выставки, в том числе, задействованы экспонаты, которые до этого демонстрировали на ледоколе.