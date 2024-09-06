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Администраторов операционных систем семейства Linux будут готовить в Иркутске

«Цифровая кафедра» ИРНИТУ будет готовить администраторов российских операционных систем Linux. Студентов ждет широкий спектр задач – от настройки серверов и сетей до разработки и поддержки сложных ИТ-систем, рассказали в пресс-службе вуза.

Студенты политеха смогут бесплатно изучить широкий ИТ-инструментарий без отрыва от основных занятий. У них будет возможность освоить как пользователи и администраторы три операционные системы семейства Linux на выбор: РЕД ОС, АСТРА и АЛЬТ. Преподавателями новой программы будут специалисты-практики.

Занятия пройдут очно в вечернее время. Завершающим модулем станет стажировка на профильных предприятиях с решением и защитой кейсов. После окончания вуза учащиеся получат диплом о профессиональной переподготовке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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