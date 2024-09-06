Новости

Сбер Бизнес Фест
Есть ли жизнь после провала?
5 ошибок при запуске бизнеса
«Нарисуйте стратегию, соберите команду и выстраивайте отношения»
Все материалы сюжета

Бизнесмены Иркутской области получили льготные займы на 5 млрд рублей

Сумма льготных займов, которые выдал Фонд микрокредитования предпринимателям Иркутской области, превысила пять млрд рублей. Подписан 2235-й по счету договор, рассказали в пресс-службе правительства региона.

За восемь лет работы 45% займов получили предприниматели в сферах производства, строительства, сельского хозяйства и туризма. Территории-лидеры по выданным займам – Иркутск, Ангарск и Тулун.

ФМК предоставляет льготные займы жителям Иркутской области на создание и развитие своего дела при средневзвешенной ставке 6,86% годовых. Фонд микрокредитования Иркутской области входит в топ-10 государственных микрофинансовых организаций России и является лидером в стране по выдаче займов с помощью цифровой платформы МСП.РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Патроны Парк» – поселок года. Загородный проект компании MetaEstate выиграл федеральную премию
«Ни на что не променяю свою загородную жизнь». Почему блогер Ольга Срабионова переехала в "Патроны Парк"
«Обратно в город не хочу». Как сбылась загородная мечта Сергея Абрамова
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес