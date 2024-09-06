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Иркутский «Фармасинтез» запустит в регионе производство уникального препарата

Компания «Фармасинтез» планирует запуск производства в Иркутской области российского инновационного противоспаечного препарата, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.

Лекарство под названием «Серогард» собираются выпускать в 2026-2027 годах. Еще на этапе разработки он вошел в федеральную программу «Фарма-2020» и был поддержан Минпромторгом России из-за уникальности его характеристик.

По данным агентства, препарат предназначен для снижения риска возникновения спаечного процесса и предотвращения спайкообразования при открытых и лапароскопических операциях на брюшной полости. Он ориентирован на применение, в первую очередь, в абдоминальной хирургии и гинекологии и не имеет аналогов в мире.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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