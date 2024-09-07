Сквер с медведями в натуральную величину за 11 млн рублей появился в Иркутской области

Новое общественное пространство для взрослых и детей под названием «Медведи» построили в селе Хомутово в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общая стоимость проекта составила 11 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Зона отдыха возводилась в четыре этапа. Здесь установлены освещение, качели, лавочки, ограждения, пешеходные аллеи и детский спортивно-игрового комплекс. Основными объектами притяжения нового места отдыха стали два арт-объекта в виде зеленых медведей из искусственного газона в натуральную величину.

Сумма субсидий, направленная министерством сельского хозяйства Иркутской области муниципальному образования на реализацию данного проекта, составила 7,1 млн рублей средств областного бюджета. Из местного бюджета и внебюджетных источников на строительство объекта было выделено 3,9 млн рублей.