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Проектирование новых причалов на Байкале планируют начать в 2026 году

Разрабатывается программа развития круизного туризма в Иркутской области. В ее рамках планируется создать новые причалы на Байкале. Подробности «Интерфаксу» в интервью рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Думаю, что в 2026 году мы приступим к проектированию причалов на Байкале, а в 2028 начнем строительство усиленными темпами. Тут тоже может возникнуть много неучтенных вопросов. Все проекты будут проходить экологическую и строительную госэкспертизы», – отметил глава региона.

На сегодня определены основные локации размещения причальных сооружений: порт Байкал, причал Рогатка в Листвянке, город Байкальск, поселок Култук. Кроме того, планируется создать зимнюю стоянку для больших судов.

По предварительной оценке, на строительство и реконструкцию причалов потребуется 15,5 млрд рублей. В связи со значительной стоимостью мероприятий направлены обращения в правительство РФ о финансировании данных проектов за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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