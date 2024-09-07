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На Байкале строят новые модульные отели за 602,5 млн рублей

В Иркутской области строят новые модульные отели. На это направлено 602,5 млн рублей, в том числе 578,4 млн рублей из федерального бюджета, рассказали в региональном агентстве по туризму.

В частности, новые объекты создают в Большом Голоустном, на острове Ольхон и Малом море с 2023 года. Некоторые гостиницы в Ольхонском и Слюдянском районах уже запущены и принимают гостей, часть – в высокой степени готовности. Мероприятия, по оценке ведомства, идут в высоком темпе. Все работы планируется завершить до конца этого года.

Также в ближайшее время ожидается начало нового отбора на получение субсидий, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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