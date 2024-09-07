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Двенадцать многоквартирных домов для переселенцев введут в эксплуатацию до конца года в Иркутской области

В различных муниципалитетах Иркутской области продолжается строительство многоквартирных домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. До конца года в эксплуатацию введут 12 таких объектов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В 2024-м люди получат ключи от более чем 700 квартир. Кроме того, за прошедший период переехали в новое жилье 2332 человека.

Строительство аналогичных сооружений для участников программы переселения ведется на территории восьми муниципальных образований Иркутской области: Нижнеудинска, Братска, Черемхово, Зимы, Свирска, Байкальска, Усолья-Сибирского и Иркутска.

С 2019 года для жителей аварийных домов в регионе уже возвели 14 новостроек. На сегодня в Иркутской области 13 муниципальных образований из 28, включенных в программу, выполнили все задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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