Двенадцать многоквартирных домов для переселенцев введут в эксплуатацию до конца года в Иркутской области

В различных муниципалитетах Иркутской области продолжается строительство многоквартирных домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. До конца года в эксплуатацию введут 12 таких объектов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В 2024-м люди получат ключи от более чем 700 квартир. Кроме того, за прошедший период переехали в новое жилье 2332 человека.

Строительство аналогичных сооружений для участников программы переселения ведется на территории восьми муниципальных образований Иркутской области: Нижнеудинска, Братска, Черемхово, Зимы, Свирска, Байкальска, Усолья-Сибирского и Иркутска.

С 2019 года для жителей аварийных домов в регионе уже возвели 14 новостроек. На сегодня в Иркутской области 13 муниципальных образований из 28, включенных в программу, выполнили все задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.