Посевные площади рапса в Иркутской области выросли в 5 раз

В Иркутской области зафиксировали увеличение посевных площадей рапса. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

«За последние семь лет посевные площади Приангарья под рапсом увеличились почти в пять раз - с 20,5 тыс. га до 94,6 тыс. га. При этом Тулунский район является одним из лидеров по посевным площадям данной культуры», – говорится в сообщении.

Для переработки культуры сейчас в Тулуне строится завод. Расчетная мощность будущего производства – 50 тыс. тонн с последующим увеличением до 100 тыс. тонн. Здесь можно будет перерабатывать не только продукцию этого завода, но и принимать рапс у других организаций Тулунского района и близлежащих территорий. Строительство завода на завершающейся стадии, готовность объекта – 85%.

Сегодня Приангарье занимает 9 место в стране по производству рапса.