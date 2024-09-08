Молодежь Дальнего Востока и Сибири чаще других готова к переезду ради работы

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, с каких территорий России чаще всего готовы уехать молодые специалисты ради работы. Результаты есть у SIA.RU.

«Чем дальше регион от столицы, тем чаще молодежь, проживающая там, рассматривает смену места жительства: из Дальневосточного федерального округа каждый четвертый готов переехать, из Южного ФО – 22%, из Сибирского ФО – 21%», – говорится в сообщении.

В резюме молодежи, живущей в ЦФО и СЗФО, меньше всего отметок о готовности к переезду ради новой работы (12 и 13% соответственно), а реже всего нацелены на релокацию молодые люди от 18 до 24 лет, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге: только 10 и 12% соответственно указали в резюме, что готовы к переезду ради работы.

Мужчины чаще женщин демонстрируют готовность к переезду. Такая тенденция характерна для всех возрастов и регионов. В частности, релоцироваться с Дальнего Востока готовы практически 3 из 10 молодых людей в возрасте 18-24 лет, из Сибири – каждый четвертый молодой человек.