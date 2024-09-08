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Центр по сохранению национальных традиций бурятского народа открылся в Иркутской области

В селе Баяндай открылась современная модельная Межпоселенческая центральная библиотека. Ее модернизировали по национальному проекту «Культура». На это из регионального и местного бюджетов выделили 15 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«В Баяндае открылась не просто библиотека, а современный многофункциональный центр по сохранению истории родного края и национальных традиций бурятского народа. Жители теперь смогут получить библиотечные и образовательные услуги на новом, высоком уровне. Создано уютное пространство для интеллектуального и творческого общения, где людей по-прежнему объединяет книга», – прокомментировала министр культуры Приангарья Олеся Полунина.

Интерьер библиотеки выполнен с использованием цветов, традиционных для бурятской культуры, – белого, голубого, зеленого и золотого. Для учреждения приобрели 2,8 тысячи новых изданий на 1,3 млн рублей. Пространство сделали более функциональным, разделив на несколько секторов: исследовательский, деловой, информационно-коммуникативный, творческий, образовательный, служебный.

Исследовательский и деловой сектор включает краеведческую лабораторию «Память Баяндая». Он оснащен оргтехникой, которая необходима для работы с книжным фондом краеведческой литературы и архивом. Там же находится интерактивный стол для работы с сайтом «Электронная память Баяндаевского района». Кроме того, в этом секторе размещен зал индивидуального чтения.

В информационно-коммуникативном секторе читатели смогут посетить событийно-коммуникативную площадку «Карта времени». Это открытое пространство-трансформер с книжным фондом, виртуальным модулем с плазменным телевизором, 3D-очками и шлемами виртуальной реальности, настольными играми. В нем будут проходить лекции, круглые столы, выставки и кинопросмотры. В этом же секторе находится информационный центр – пространство для работы на портале «Госуслуги» с компьютерами и мини-типографией.

Для детей и подростков предназначен творческий и образовательный сектор. В нем есть центр детского чтения «Книжания», игровая зона, арт-зона с подиумом-амфитеатром для представлений кукольного театра и фотосессий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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