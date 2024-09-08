Снижение стоимости квартир в новостройках зафиксировали в Иркутской области

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели исследование и выяснили, как изменились цены на квартиры в новостройках в августе. Результаты есть у SIA.RU.

В Иркутске зафиксировали снижение стоимости такой недвижимости на 4,5% – его средняя стоимость составляет 8 млн рублей. Цена квадрата также подешевела – на 2,1% – и составила 157 тысяч рублей.

Подешевели в августе новостройки больше всего в Махачкале – на 13,6%, Нижнем Тагиле – 12,8%, Грозном – 11,6%, Череповце – 8,7%, Сочи – 6,7%.

В чемпионы подорожания вышли Саранск – 10,7%, Томск – 8,6%, Оренбург – 8,4%, Улан-Удэ – 7,5%, Смоленск – 5,7%.