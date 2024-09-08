Новости

Сбер Бизнес Фест
Есть ли жизнь после провала?
5 ошибок при запуске бизнеса
«Нарисуйте стратегию, соберите команду и выстраивайте отношения»
Все материалы сюжета

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал на выборах вместе с семьей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 8 сентября, проголосовал на избирательном участке №604 в школе №76 города Иркутска. На участок глава региона пришел вместе с супругой и детьми.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

– На выборы мы всегда приходим все вместе – это уже добрая традиция нашей семьи. Дети должны знать и видеть, что право выбирать тех, кто будет представлять интересы жителей в различных органах власти, предоставлено всем гражданам России. Иркутская область активно набирает темпы развития и важно сформировать хорошую рабочую команду, которая будет продвигать регион вперед. Здесь есть все: научный, человеческий потенциал, природные ресурсы, промышленность, строительство новых объектов. Наши предки заложили здесь серьезные основы и это развитие должно быть продолжено, – отметил Игорь Кобзев.

Губернатор также проверил работу избирательных участков №634, №637 и №638, расположенных в здании школы №23 в Иркутске, и участка №628 в детском культурном центре «Дружба». Отметил, что работа идет в штатном режиме.

Напомним, в Единый день голосования, 8 сентября 2024 года, в Иркутской области проходит 91 муниципальная кампания. Жители региона выбирают органы местного самоуправления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Патроны Парк» – поселок года. Загородный проект компании MetaEstate выиграл федеральную премию
«Ни на что не променяю свою загородную жизнь». Почему блогер Ольга Срабионова переехала в "Патроны Парк"
«Обратно в город не хочу». Как сбылась загородная мечта Сергея Абрамова
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес