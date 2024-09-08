Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал на выборах вместе с семьей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 8 сентября, проголосовал на избирательном участке №604 в школе №76 города Иркутска. На участок глава региона пришел вместе с супругой и детьми.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– На выборы мы всегда приходим все вместе – это уже добрая традиция нашей семьи. Дети должны знать и видеть, что право выбирать тех, кто будет представлять интересы жителей в различных органах власти, предоставлено всем гражданам России. Иркутская область активно набирает темпы развития и важно сформировать хорошую рабочую команду, которая будет продвигать регион вперед. Здесь есть все: научный, человеческий потенциал, природные ресурсы, промышленность, строительство новых объектов. Наши предки заложили здесь серьезные основы и это развитие должно быть продолжено, – отметил Игорь Кобзев.

Губернатор также проверил работу избирательных участков №634, №637 и №638, расположенных в здании школы №23 в Иркутске, и участка №628 в детском культурном центре «Дружба». Отметил, что работа идет в штатном режиме.

Напомним, в Единый день голосования, 8 сентября 2024 года, в Иркутской области проходит 91 муниципальная кампания. Жители региона выбирают органы местного самоуправления.