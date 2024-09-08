Два вылета из иркутского аэропорта в Бодайбо задержали почти на сутки

В аэропорту Иркутска задержаны вылеты двух рейсов, которые должны были направиться из столицы Приангарья в Бодайбо. Подробности рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В частности, рейс ИК-77 авиакомпании «Ангара» перенесен с 10:10 8 сентября на 07:00 9 сентября. Рейс ИК-897 авиакомпании «Ангара» перенесен с 07:20 8 сентября на 07:20 9 сентября.

Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами: обеспечение горячим питанием, размещение в гостинице. В аэропорту Иркутска организован прием граждан.