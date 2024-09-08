Явка на муниципальных выборах в Иркутской области превысила 20%

Сегодня в Иркутской области работали 1 387 избирательных участков для голосования на муниципальных выборах. Подробности рассказали в пресс-службе регионального избиркома.

Явка на 18:00 составила 21,17%. Лидерами по этому показателю оказались Баяндаевский район – 61,59%, Осинский район – 55,09%.

Самая низкая явка к указанному часу в Иркутском районе – 12,22%. В Иркутске на 18:00 проголосовали 13,12% избирателей, в Братске – 35,26%, в Тулуне – 28,66%.

Состоялась 91 выборная муниципальная кампания. Жители региона выбирали 18 мэров городов, районов и муниципальных округов, 33 главы муниципалитетов. Замещаются 484 депутатских мандата.